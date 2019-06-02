К 2025 году Audi намерена представить 30 электрифицированных моделей
К 2025 году представители компании Audi намереваются презентовать 30 электрифицированных моделей авто, которые составят 40% мировых продаж бренда. Новинки будут представлены в каждом сегменте рынка, а также обновление коснется исполнений Avant и Sportback.
Согласно планам бренда, количество гибридных моделей увеличится до более чем 30 штук всего за 7 лет. Предполагается, что к 2025 году суммарная доля электрифицированных авто в итоговом объеме продаж Audi составит 40%. Порядка 14 млрд евро производитель намеревается инвестировать в развитие мобильности и цифровой техники, также средства предусмотрены для поддержки высокоавтоматизированного вождения. Из всего модельного ряда бренда 20 авто станут полностью электрическими, из которых три модели выпустят на основе модульной платформы МЕВ.
Первые переработанные авто с архитектурой PPE будут разработаны совместно с инженерами Porsche.
Согласно планам бренда, количество гибридных моделей увеличится до более чем 30 штук всего за 7 лет. Предполагается, что к 2025 году суммарная доля электрифицированных авто в итоговом объеме продаж Audi составит 40%. Порядка 14 млрд евро производитель намеревается инвестировать в развитие мобильности и цифровой техники, также средства предусмотрены для поддержки высокоавтоматизированного вождения. Из всего модельного ряда бренда 20 авто станут полностью электрическими, из которых три модели выпустят на основе модульной платформы МЕВ.
Первые переработанные авто с архитектурой PPE будут разработаны совместно с инженерами Porsche.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00