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Honor 20 и Honor 20 Pro оборудовали новым модулем Bluetooth, мощностью сигнала до 200 метров

В Сети опубликована информация, что Honor 20 и Honor 20 Pro оборудуют новым мощным модулем Bluetooth. Без препятствий сигнал сможет достигать до 200 метров.
Honor 20 и Honor 20 Pro оборудовали новым модулем Bluetooth, мощностью сигнала до 200 метров

Производитель мобильных телефонов Honor 20 и Honor 20 Pro опубликовали новые характеристики флагманских смартфонов. Разработчики уверяют, что модуль Bluetooth сможет работать с сопряжёнными устройствами на расстоянии до 200 метров. Такая дистанция не учитывает возможных препятствий, поэтому реальный показатель пока неизвестен. Также интересно практическое применение этой технологии, поскольку сложно придумать ситуацию, в которой гаджет по какой-то причине будет находиться на расстоянии 200 метров от собственника.

Напомним, что производительность в мобильном телефоне Honor 20 Pro обеспечивает чипсет Kirin 980 в тандеме с операционной системой Android 9.0. Смартфон оборудован 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами флэш. Основная камера имеет разрешение 48 мегапикселей, а фронтальная 32 мегапикселя. Full HD+ дисплей с диагональю 6,23 дюйма гарантирует высокое качество картинки. Сохранность данных обеспечит сканер отпечатка пальцев. Стоимость новинки пока не известна.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:05

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