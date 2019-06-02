АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые предложили лечение пострадавшей памяти при помощи электрических импульсов
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Медики озвучили полезные свойства черемши

Медики назвали полезные свойства черемши, которая считается недооцененным продуктом. Со времен Древнего Египта данное растение считалось панацеей для очистки крови, его использовали при лечении чумы и холеры, а также для улучшения работы желудочно-кишечного тракта.
Медики озвучили полезные свойства черемши

Черемша является мощным иммуномодулятором, устраняет из организма паразитов, противостоит кишечным инфекциям и нормализует микрофлору. Благодаря содержанию витамина С и эфирных масел этот продукт считается мощным антиоксидантом с фитонцидными характеристиками. Черемша предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также способствует нормализации артериального давления. При регулярном жевании ветки черемши погибают патогенные микроорганизмы в ротовой полости. Данный способ также становится профилактикой простудных заболеваний.

Эксперты рекомендуют употреблять черемшу при атеросклерозе, а при наружном применении она помогает бороться с нагноениями, лишаями и бородавками. Однако злоупотреблять данным продуктом не рекомендуется из-за большого содержания эфирных масел. Черемша противопоказана при гепатите, холецистите и панкреатите. Также продукт не следует употреблять беременным, страдающим от эпилепсии, гастрита и язвы желудка.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алена Яковлева «обошла» на кастинге
Honor 20 и Honor 20 Pro оборудовали
Лоза обвинил Алсу в ложной
Медики озвучили полезные свойства
Анастасия Шубская мечтает завести с
Специалисты перечисли полезные свойства
Дана Борисова вышла замуж за Андрея
Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых
Звезда “Саша+Маша” Елена Бирюкова
Microsoft убрала ноутбуки Huawei из
Роза Сябитова рассказала о своих
Медики назвали первые признаки
В Нижнем Тагиле девочка скончалась
Анастасия Стоцкая объяснила, почему сын
Звезда «Дома-2» Кристина Лясковец
Ученым удалось зажечь лампу с помощью
Светлана Иванова похвасталась стройной
Россия в 2019 году увеличила
На теле маленькой Василисы Дмитренко
Nokia презентует смартфон Nokia 6.2 по
Равшана Куркова поделилась с
Ученые назвали три не связанные с
Скандальная звезда «Дома-2» Яна Шевцова
Медики назвали ранние признаки
Орбакайте опубликовала архивное фото,
Россию могут отстранить от
Екатерина Копанова рассказала
США начали запрашивать информацию о
Виктория Лопырева частично показала
Представлен клон Chevrolet Captiva от
Просмотреть все новости