Медики озвучили полезные свойства черемши





Черемша является мощным иммуномодулятором, устраняет из организма паразитов, противостоит кишечным инфекциям и нормализует микрофлору. Благодаря содержанию витамина С и эфирных масел этот продукт считается мощным антиоксидантом с фитонцидными характеристиками. Черемша предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также способствует нормализации артериального давления. При регулярном жевании ветки черемши погибают патогенные микроорганизмы в ротовой полости. Данный способ также становится профилактикой простудных заболеваний.Эксперты рекомендуют употреблять черемшу при атеросклерозе, а при наружном применении она помогает бороться с нагноениями, лишаями и бородавками. Однако злоупотреблять данным продуктом не рекомендуется из-за большого содержания эфирных масел. Черемша противопоказана при гепатите, холецистите и панкреатите. Также продукт не следует употреблять беременным, страдающим от эпилепсии, гастрита и язвы желудка.