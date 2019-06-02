Алена Яковлева «обошла» на кастинге Милу Йовович

Роль Миледи в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» исполнила Маргарита Терехова, но уже в продолжении знаменитой истории этого персонажа удалось сыграть Алене Яковлевой. Картина называлась «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини», сняться в ней хотели многие мировые звезды, в том числе Мила Йовович. Именно с этой голливудской актрисой пришлось конкурировать Алене Яковлевой. В итоге российской артистке удалось «обойти» своего оппонента, такое решение принял режиссер.За свою жизнь Алена Яковлева один раз состояла в гражданском браке и два - в официальном. В первом из них она родила дочь Марию от актера Кирилла Козакова. Вторым супругом артистки был режиссер Кирилл Мозгалевский, их брак продлился долго, но в итоге они развелись. Недавно актриса призналась, что она встречается с 20-летним юношей, который ухаживал за ней 2 года. Звезда не видит в этом ничего плохого, ведь они оба счастливы.Также Алена Яковлева имеет собственную диету, помогающую ей поддерживать форму. Когда актриса чувствует, что начинает «сдавать», то проводит одну неделю на гречке без соли или кефире с зеленью.