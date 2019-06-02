Лоза обвинил Алсу в ложной благотворительности
Известная певица Алсу вместе со своей дочерью решили отдать на благотворительность миллион рублей, который Микелла получила на шоу «Голос. Дети». Музыкант Юрий Лоза считает, что не правильно жертвовать чужие деньги, которые дочь Алсу не заслужила.
Известный артист считает, что если семья и хотела пожертвовать деньги, то должна была сделать это из собственного кармана, а не за счет несправедливо полученных денег с телевизионной программы.
Ране стало известно, что дочь Алсу Микелла выиграла шоу «Голос. Дети» нечестно. Специалисты обнаружили накрутку голосов и «Первый канал» аннулировал результат. После было принято решение назвать всех финалистов шоу победителями и вручить им по одному миллиону рублей.
Известный артист считает, что если семья и хотела пожертвовать деньги, то должна была сделать это из собственного кармана, а не за счет несправедливо полученных денег с телевизионной программы.
Ране стало известно, что дочь Алсу Микелла выиграла шоу «Голос. Дети» нечестно. Специалисты обнаружили накрутку голосов и «Первый канал» аннулировал результат. После было принято решение назвать всех финалистов шоу победителями и вручить им по одному миллиону рублей.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:57