Лоза обвинил Алсу в ложной благотворительности





Известный артист считает, что если семья и хотела пожертвовать деньги, то должна была сделать это из собственного кармана, а не за счет несправедливо полученных денег с телевизионной программы.Ране стало известно, что дочь Алсу Микелла выиграла шоу «Голос. Дети» нечестно. Специалисты обнаружили накрутку голосов и «Первый канал» аннулировал результат. После было принято решение назвать всех финалистов шоу победителями и вручить им по одному миллиону рублей.