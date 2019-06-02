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Анастасия Шубская мечтает завести с Александром Овечкиным большую семью

Супруга хоккеиста Александра Овечкина, модель Анастасия Шубская, мечтает иметь большую семью. В новом интервью артистка призналась, что берет пример со своих родителей.
Анастасия Шубская мечтает завести с Александром Овечкиным большую семью

Как передает портал Sport24, после первой беременности Анастасия Шубская подумывает о втором ребенке, чтобы создать дружную и большую семью. Как отметила актриса, у нее много родственников, как и у ее супруга. Близкие часто собираются вместе на праздники, а особенно сильно Шубская привязана к своим сестрам. Она благодарит родителей за счастливое детство и по их примеру хочет родить второго ребенка. Согласно заявлению модели, Александр Овечкин согласен иметь много детей.

Первая беременность Анастасии Шубской протекала хорошо, но за время беременности она набрала почти 22 кг, от которых с легкостью избавилась после родов. Модель призналась, что сейчас весит меньше, чем до беременности.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:41

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