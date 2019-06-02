Анастасия Шубская мечтает завести с Александром Овечкиным большую семью

Как передает портал Sport24, после первой беременности Анастасия Шубская подумывает о втором ребенке, чтобы создать дружную и большую семью. Как отметила актриса, у нее много родственников, как и у ее супруга. Близкие часто собираются вместе на праздники, а особенно сильно Шубская привязана к своим сестрам. Она благодарит родителей за счастливое детство и по их примеру хочет родить второго ребенка. Согласно заявлению модели, Александр Овечкин согласен иметь много детей.Первая беременность Анастасии Шубской протекала хорошо, но за время беременности она набрала почти 22 кг, от которых с легкостью избавилась после родов. Модель призналась, что сейчас весит меньше, чем до беременности.