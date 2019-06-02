Дана Борисова вышла замуж за Андрея Тищенко из-за алкоголя и наркотиков

Дана Борисова летом 2015 года связала себя узами брака с Андреем Тищенко, союз с которым распался уже по истечении восьми месяцев. В новом интервью звезда призналась, что в тот период злоупотребляла алкоголем и имела наркотическую зависимость. В таком состоянии она познакомилась с будущим супругом, которого увела у другой женщины. Оказалось, что супруга Тищенко встретилась с Борисовой в самолете, где телеведущая твердо сказала, что она является женой ее мужа. Сейчас артистка признается, что ей неприятно вспоминать тот период, поскольку эта история оказалась очень грустной и принесла такие же плоды.Своего бывшего мужа Дана Борисова не помнит и на данный момент не знает, где он находится. Вскоре после развода публике стало известно о проблемах телеведущей с алкоголем и запрещенными веществами.