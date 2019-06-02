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В Нижнем Тагиле девочка скончалась после падения на нее выброшенного из окна смесителя

В Нижнем Тагиле скончалась 8-летняя девочка, на чью голову упал смеситель, выброшенный из окна верхнего этажа жилого дома. Изначально пострадавшую доставили в медицинское учреждение, но врачи не смогли спасти ее жизнь.
В Нижнем Тагиле девочка скончалась после падения на нее выброшенного из окна смесителя

Происшествие случилось вечером 1 июня во дворе одного из жилых домов Нижнего Тагила. 8-летняя девочка гуляла на улице, когда на ее голову упал железный смеситель. По предварительной информации, он был выброшен мальчиком 2013 года рождения из окна одного из верхний этажей. Свидетели происшествия сообщают, что смеситель попал прямо в голову, из-за чего вокруг пострадавшей было много крови.

Прибывшая на место скорая помощью госпитализировала ребенка, ее доставили в одну из больниц Нижнего Тагила. Медики боролись за жизнь 8-летней девочки, но их старания не увенчались успехом, она скончалась от полученных травм. Сообщается, что родители ребенка прибыли на место происшествия ровно в тот момент, когда скорая помощь уже следовала в сторону больницы.

Правоохранители Дзержинского района Нижнего Тагила начали доследственную проверку данной смертельной ситуации. Они опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства происшествия. Правоохранители заверили, что разберутся в данном инциденте и дадут ему необходимую правовую оценку.



 
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Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:35

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