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Специалисты перечисли полезные свойства капусты

Специалисты утверждают, что капусту нельзя исключать из рациона, поскольку она имеет ряд питательных элементов, которые полезны для организма. Также овощ предотвращает развитие ряда заболеваний, в том числе и онкологических.
Специалисты перечисли полезные свойства капусты

В одной тарелке капусты присутствует суточная норма витамина С, а также двойная доза витамина А. Кроме этого, овощ является сильным антиоксидантом, уменьшает воспалительные процессы и помогает организму в борьбе с вирусами. Крайне полезен этот продукт людям, у которых есть лишний вес, поскольку капуста снижает уровень холестерина в крови.

Ученые доказали, что употребление этого овоща на 30 процентов уменьшает риск онкологического заболевания, а также поможет избежать остеопороза и катаракты.

Капусту можно есть вместе с другими продуктами, такими как мясо или яичный омлет. Диетологи рекомендуют включить овощ в свой ежедневный рацион, поскольку это позволит сохранить здоровье и избежать ряда негативных заболеваний. Однако перед переходом на диету все же желательно проконсультироваться со специалистом, который составит максимально эффективный рацион для конкретного случая.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:33

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