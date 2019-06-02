Специалисты перечисли полезные свойства капусты





В одной тарелке капусты присутствует суточная норма витамина С, а также двойная доза витамина А. Кроме этого, овощ является сильным антиоксидантом, уменьшает воспалительные процессы и помогает организму в борьбе с вирусами. Крайне полезен этот продукт людям, у которых есть лишний вес, поскольку капуста снижает уровень холестерина в крови.Ученые доказали, что употребление этого овоща на 30 процентов уменьшает риск онкологического заболевания, а также поможет избежать остеопороза и катаракты.Капусту можно есть вместе с другими продуктами, такими как мясо или яичный омлет. Диетологи рекомендуют включить овощ в свой ежедневный рацион, поскольку это позволит сохранить здоровье и избежать ряда негативных заболеваний. Однако перед переходом на диету все же желательно проконсультироваться со специалистом, который составит максимально эффективный рацион для конкретного случая.