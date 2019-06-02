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Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России

Эксперты провели анализ местного рынка и составили ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России к началу лета. В рейтинг попали модели автопроизводителей из разных стран, в их числе оказались и отечественные решения.
Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России

ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России открывает французский Renault Duster. Данная модель регулярно попадает в разнообразные подборки. Эксперты назвали этот кроссовер лучшим по соотношению цены и качества, сейчас его ценник составляет 699 тысяч рублей. Скоро данную модель ждет обновление, но оно не должно быть глобальным.
Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России

Четвертое место занимает китайский кроссовер Lifan X50. Данная модель имеет ценник 690 тысяч рублей и ощутимо уступает упомянутому Renault Duster, хотя ценник практически такой же. Именно поэтому на модель практически нет спроса.
Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России

Тройку открывает Chevrolet Niva. Недавно модель получила незначительное обновление салона, добавившее ей некоторые современные функции. Стоимость авто составляет 680 тысяч рублей. Второе место досталось другому китайскому кроссоверу - Chery Tiggo 2. Он хорошо себя зарекомендовал в России, имеет современный дизайн и доступную цену, она стартует от 673 тысяч рублей.
Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России

Первое место в ТОП-5 самых дешевых кроссоверов эксперты присудили Lada 4x4. Данный отечественный автомобиль уже не первое десятилетие пользуется большим спросом и не собирается его терять. Ценник стартует от 519 тысяч рублей, а со скидкой его можно купить за 440 тысяч.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:15

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