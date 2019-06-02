Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России





ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России открывает французский Renault Duster. Данная модель регулярно попадает в разнообразные подборки. Эксперты назвали этот кроссовер лучшим по соотношению цены и качества, сейчас его ценник составляет 699 тысяч рублей. Скоро данную модель ждет обновление, но оно не должно быть глобальным.Четвертое место занимает китайский кроссовер Lifan X50. Данная модель имеет ценник 690 тысяч рублей и ощутимо уступает упомянутому Renault Duster, хотя ценник практически такой же. Именно поэтому на модель практически нет спроса.Тройку открывает Chevrolet Niva. Недавно модель получила незначительное обновление салона, добавившее ей некоторые современные функции. Стоимость авто составляет 680 тысяч рублей. Второе место досталось другому китайскому кроссоверу - Chery Tiggo 2. Он хорошо себя зарекомендовал в России, имеет современный дизайн и доступную цену, она стартует от 673 тысяч рублей.Первое место в ТОП-5 самых дешевых кроссоверов эксперты присудили Lada 4x4. Данный отечественный автомобиль уже не первое десятилетие пользуется большим спросом и не собирается его терять. Ценник стартует от 519 тысяч рублей, а со скидкой его можно купить за 440 тысяч.