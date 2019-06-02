Звезда “Саша+Маша” Елена Бирюкова рассказала, как сериал изменил ее жизнь
Звезда проекта “Саша+Маша” Елена Бирюкова призналась, что после выхода сериала все захотели такую мать, как она. В День защиты детей актриса посетила детский дом в рамках Забайкальского кинофестиваля.
Елена Бирюкова прославилась в роли Маши в сериале “Маша+Саша”. В День защиты детей артистка оставила свою семилетнюю дочь Аглаю, чтобы навестить постояльцев реабилитационного центра “Надежда” в Чите. Здесь живут дети разных возрастов, чьи семьи оказались в затруднительном положении и были лишены родительских прав. С ребятами встретилась Елена Бирюкова, которая призналась, что ей в шутку предлагали стать мамой. В рамках мероприятия артистка спела постояльцам центра колыбельную под гитару. Обычно эту композицию артистка исполняет для свой дочери.
В центр “Надежда” также прибыли Михаил Башкатов, Алексей Огурцов, Раиса Рязанова и Александр Панкратов-Черный. Узнав, что многие подопечные хотят выбрать актерскую стезю, им дали несколько ценных советов.
Елена Бирюкова прославилась в роли Маши в сериале “Маша+Саша”. В День защиты детей артистка оставила свою семилетнюю дочь Аглаю, чтобы навестить постояльцев реабилитационного центра “Надежда” в Чите. Здесь живут дети разных возрастов, чьи семьи оказались в затруднительном положении и были лишены родительских прав. С ребятами встретилась Елена Бирюкова, которая призналась, что ей в шутку предлагали стать мамой. В рамках мероприятия артистка спела постояльцам центра колыбельную под гитару. Обычно эту композицию артистка исполняет для свой дочери.
В центр “Надежда” также прибыли Михаил Башкатов, Алексей Огурцов, Раиса Рязанова и Александр Панкратов-Черный. Узнав, что многие подопечные хотят выбрать актерскую стезю, им дали несколько ценных советов.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:06