Звезда “Саша+Маша” Елена Бирюкова рассказала, как сериал изменил ее жизнь





Елена Бирюкова прославилась в роли Маши в сериале “Маша+Саша”. В День защиты детей артистка оставила свою семилетнюю дочь Аглаю, чтобы навестить постояльцев реабилитационного центра “Надежда” в Чите. Здесь живут дети разных возрастов, чьи семьи оказались в затруднительном положении и были лишены родительских прав. С ребятами встретилась Елена Бирюкова, которая призналась, что ей в шутку предлагали стать мамой. В рамках мероприятия артистка спела постояльцам центра колыбельную под гитару. Обычно эту композицию артистка исполняет для свой дочери.В центр “Надежда” также прибыли Михаил Башкатов, Алексей Огурцов, Раиса Рязанова и Александр Панкратов-Черный. Узнав, что многие подопечные хотят выбрать актерскую стезю, им дали несколько ценных советов.