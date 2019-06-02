Роза Сябитова рассказала о своих предпочтениях во время путешествий





В путешествия Роза Сябитова отправляется лишь в случае возникновения необходимости. Сначала она возила детей за границу, чтобы увеличить их кругозор, а позже профессия требовала поездок в другие страны. Сябитова всегда заблаговременно подготавливается к путешествию в ту или иную страну. Она составляет планируемый маршрут и список стандартных вопросов, которые могут пригодиться. Это позволяет избежать непредсказуемых ситуаций и провести поездку максимально эффективно.Телеведущая почти не тратится во время командировок, поскольку все оплачивает канал. Она рассказала, что ей очень понравилось в Абхазии и Дубае, поскольку человеческий менталитет в этих местах очень удивляет, причем только в хорошем смысле. Пребывая там, знаменитость чувствует себя безопасно и не переживает ни о чем.Однако Роза Сябитова хочет переехать жить на Сицилию. Со слов телеведущей, именно там она будет чувствовать себя максимально комфортно. Сябитова планирует сменить место жительства после рождения внуков, поскольку до того времени у нее еще много дел дома.