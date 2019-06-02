АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые предложили лечение пострадавшей памяти при помощи электрических импульсов
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Роза Сябитова рассказала о своих предпочтениях во время путешествий

Известная телеведущая Роза Сябитова, которая является ведущей проекта «Давай поженимся», рассказала журналистам о своих предпочтениях во время путешествий. Звезда также поведала, что хочет жить на Сицилии.
Роза Сябитова рассказала о своих предпочтениях во время путешествий

В путешествия Роза Сябитова отправляется лишь в случае возникновения необходимости. Сначала она возила детей за границу, чтобы увеличить их кругозор, а позже профессия требовала поездок в другие страны. Сябитова всегда заблаговременно подготавливается к путешествию в ту или иную страну. Она составляет планируемый маршрут и список стандартных вопросов, которые могут пригодиться. Это позволяет избежать непредсказуемых ситуаций и провести поездку максимально эффективно.

Телеведущая почти не тратится во время командировок, поскольку все оплачивает канал. Она рассказала, что ей очень понравилось в Абхазии и Дубае, поскольку человеческий менталитет в этих местах очень удивляет, причем только в хорошем смысле. Пребывая там, знаменитость чувствует себя безопасно и не переживает ни о чем.

Однако Роза Сябитова хочет переехать жить на Сицилию. Со слов телеведущей, именно там она будет чувствовать себя максимально комфортно. Сябитова планирует сменить место жительства после рождения внуков, поскольку до того времени у нее еще много дел дома.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алена Яковлева «обошла» на кастинге
Honor 20 и Honor 20 Pro оборудовали
Лоза обвинил Алсу в ложной
Медики озвучили полезные свойства
Анастасия Шубская мечтает завести с
Специалисты перечисли полезные свойства
Дана Борисова вышла замуж за Андрея
Эксперты составили ТОП-5 самых дешевых
Звезда “Саша+Маша” Елена Бирюкова
Microsoft убрала ноутбуки Huawei из
Роза Сябитова рассказала о своих
Медики назвали первые признаки
В Нижнем Тагиле девочка скончалась
Анастасия Стоцкая объяснила, почему сын
Звезда «Дома-2» Кристина Лясковец
Ученым удалось зажечь лампу с помощью
Светлана Иванова похвасталась стройной
Россия в 2019 году увеличила
На теле маленькой Василисы Дмитренко
Nokia презентует смартфон Nokia 6.2 по
Равшана Куркова поделилась с
Ученые назвали три не связанные с
Скандальная звезда «Дома-2» Яна Шевцова
Медики назвали ранние признаки
Орбакайте опубликовала архивное фото,
Россию могут отстранить от
Екатерина Копанова рассказала
США начали запрашивать информацию о
Виктория Лопырева частично показала
Представлен клон Chevrolet Captiva от
Просмотреть все новости