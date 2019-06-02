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Анастасия Стоцкая объяснила, почему сын ее брата Павла Майкова не живет с матерью

Певица Анастасия Стоцкая раскрыла общественности причины, по которым сын Павла Майкова не проживает со своей матерью. Как оказалось, наследник звезды отечественного кинематографа “сам этого захотел”.
Анастасия Стоцкая объяснила, почему сын ее брата Павла Майкова не живет с матерью

В студии передачи “Секрет на миллион” ставшая гостьей нового выпуска Анастасия Стоцкая поделилась сведениями о взаимоотношениях сына своего брата Павла Майкова с семьей. Известный актер прославился благодаря сериалу “Бригада”, из-за чего певицу воспринимали прежде всего как сестру экранного Пчелы. В браке с Екатериной Масловской у Майкова родился сын Даниил, который после развода долгое время живет с отцом. Ведущая Лера Кудрявцева не понимает, почему мальчик не захотел оставаться с родительницей, что поспешила объяснить Стоцкая.

Певица заявила, что подросток сам решил остаться с отцом, но при этом постоянно видится с матерью. У Екатерины Масловской есть другая семья, а Анастасия Стоцкая не поддерживает с ней отношения. С братом певица тоже видится редко, приглашая его новую семью и Даниила на дни рождения.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:32

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