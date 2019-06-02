Анастасия Стоцкая объяснила, почему сын ее брата Павла Майкова не живет с матерью

В студии передачи “Секрет на миллион” ставшая гостьей нового выпуска Анастасия Стоцкая поделилась сведениями о взаимоотношениях сына своего брата Павла Майкова с семьей. Известный актер прославился благодаря сериалу “Бригада”, из-за чего певицу воспринимали прежде всего как сестру экранного Пчелы. В браке с Екатериной Масловской у Майкова родился сын Даниил, который после развода долгое время живет с отцом. Ведущая Лера Кудрявцева не понимает, почему мальчик не захотел оставаться с родительницей, что поспешила объяснить Стоцкая.Певица заявила, что подросток сам решил остаться с отцом, но при этом постоянно видится с матерью. У Екатерины Масловской есть другая семья, а Анастасия Стоцкая не поддерживает с ней отношения. С братом певица тоже видится редко, приглашая его новую семью и Даниила на дни рождения.