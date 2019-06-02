Microsoft убрала ноутбуки Huawei из своего онлайн-магазина





Сама компания Microsoft никак не прокомментировала решение убрать ноутбуки Huawei из своего онлайн-магазина. Причины такого поведения пока не понятны, но вполне возможно, что в будущем они проясняться. Эксперты предполагают, что в ближайшее время производитель программного обеспечения может выступить с заявлением и сообщить, что китайская корпорация больше не может использовать Windows в своих устройствах. От такого удара компании из Поднебесной будет крайне сложно оправиться. Она уже сейчас разрабатывает ОС для своих смартфонов, поэтому создание операционной системы для ПК явно не входит в список ее желаний.Следует отметить, что Microsoft убрала из своего онлайн-магазина абсолютно все ноутбуки Huawei, исчез даже MateBook X Prо, считающийся лучшим среди всех устройств данного типа, работающих на Windows. Он был главным конкурентом Apple MacBook Pro и HP Spectre x360.Напомним, недавно о прекращении работы с Huawei заявил целый ряд компания Intel, Qualcomm, Broadcom, ARM и Google. Последняя запретила корпорации из Поднебесной использовать ее операционную систему Android и другие приложения.