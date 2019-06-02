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На теле маленькой Василисы Дмитренко обнаружили синяки

В социальных сетях появились фотографии, на которых отчетливо видны синяки на теле единственной наследницы Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Отметим, что сейчас многочисленные телезрители реалити-шоу «Дом-2» начали бить тревогу, так как переживают за здоровье маленькой Василисы.

На теле маленькой Василисы Дмитренко обнаружили синяки

Ни для кого из поклонников скандально известной телестройки «Дом-2» не является секретом, что годовалая дочь «брендового» семейства Рапунцель и Дмитренко растет чрезмерно любопытным и энергичным ребенком. Василиса ежедневно веселит не только своих звездных родителей, но и коллектив, и зрителей телепроекта, появляясь почти каждые 10-15 минут в эфире шоу «Спаси свою любовь».

Именно в очередных выпусках реалити-шоу поклонники «Дома-2» и увидели, что на теле у маленькой Василисы появились синяки. Пока сложно сказать, где именно девочка получила травмы, ведь ее мама продолжает умалчивать причину их появления.

На теле маленькой Василисы Дмитренко обнаружили синяки

К слову, на фотографиях, которые продолжают распространяться по Интернету, видно, что синяки у Василисы появились на лице. Нужно сказать, что поклонников телешоу «Дом-2» поразили скрины очередных эфиров, поэтому они принялись один за другим высказывать в Сети свое беспокойство и волнение, сообщает Ondom2.

На данный момент многие зрители находятся в шоковом состоянии, ведь Ольга продолжает настаивать на том, что является самой лучшей матерью, однако почему Рапунцель так и не смогла уберечь свою единственную наследницу от таких серьезных травм, по-прежнему остается загадкой. К слову, фанаты «Дома-2» убеждены, что Василиса из-за ситуации с изменами Дмитренко сейчас предоставленная сама себе.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:03

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