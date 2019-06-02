Ученым удалось зажечь лампу с помощью америция





Несмотря на незначительный результат использования нового элемента в качестве ядерного топлива, эксперимент дает толчок для дальнейшего изучения процесса. Дело в том, что америций добывается из отработанного плутония, в результате чего последний можно использовать повторно.Такой подход позволит значительно увеличить эффективность использования ядерного топлива и уменьшить количество отходов. Несмотря на то, что еще долго до использования америция в промышленных масштабах, проведенный эксперимент позволил доказать эффективность этого элемента. Теперь ученые смогут привлечь больше сил и ресурсов на изучение элемента, что позволит ускорить процесс создания новой технологии.