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Ученым удалось зажечь лампу с помощью америция

Ученые из Великобритании смогли получить электричество, достаточное для работы одной лампы, используя америций. Этот элемент в перспективе планируют использовать на космических кораблях и спутниках.
Ученым удалось зажечь лампу с помощью америция

Несмотря на незначительный результат использования нового элемента в качестве ядерного топлива, эксперимент дает толчок для дальнейшего изучения процесса. Дело в том, что америций добывается из отработанного плутония, в результате чего последний можно использовать повторно.

Такой подход позволит значительно увеличить эффективность использования ядерного топлива и уменьшить количество отходов. Несмотря на то, что еще долго до использования америция в промышленных масштабах, проведенный эксперимент позволил доказать эффективность этого элемента. Теперь ученые смогут привлечь больше сил и ресурсов на изучение элемента, что позволит ускорить процесс создания новой технологии.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:25

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