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Равшана Куркова поделилась с поклонниками детским фото

Актриса Равшана Куркова показала архивное фото со съемок, датируемое 1992 годом. На своей странице в сети Instagram звезда отметила, что в детстве не была красавицей.
Равшана Куркова поделилась с поклонниками детским фото

Актриса показала публике кадр из фильма “Тайна Папоротников” режиссера Рашида Маликова. Равшана Куркова сыграла роль Нигору, а в подписи к снимку отметила, что выглядит, как “суровый пацан”. Поклонники согласились, что артистку в детстве легко можно было спутать с мальчиком. В комментариях фолловеры отметили, что Равшана Куркова в юные годы имела глубокий и серьезный взгляд. Подписчики заметили, что щеки актрисы были намного полнее, чем сейчас, за что Куркова ведет борьбу. Звезда придерживается правильного питания и занимается спортом, чтобы оставаться стройной.

Артистка призналась, что долгое время не могла приучить себя к спорту, но спустя месяц регулярных тренировок к ней вернулась талия 10-летней давности, и впоследствии занятия стали неотъемлемой частью ее расписания.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:51

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