Скандальная звезда «Дома-2» Яна Шевцова рассекретила эскортный ценник Марго Овсянниковой
Экс-участница проекта «Дом-2» Яна Шевцова озвучила эскортный ценник своей коллеги по съемочной площадке Марго Овсянниковой. По словам блондинки, восходящая певица по-прежнему предоставляет интимные услуги своим постоянным клиентам.
Не единожды в социальных сетях поднималась тема того, что большинство участниц, которые покидают реалити-шоу «Дом-2» и лишаются бесплатного крова над головой, пытаются любыми путями заработать себе на жизнь в столице. Особенно это касается тех, кто напрочь потерял надежду и обладает привлекательной внешностью, ведь именно они зачастую встают на весьма «скользкую» дорожку.
Исключением не стали и две экс-героини «Дома-2», а если быть точнее новоявленная певица Марго Овсянникова и бывшая любовница рэп-музыканта Гуфа Яна Шевцова. Считанные часы назад в Сети появилась информация, что вторая в телефоном разговоре с Маргаритой Ларченко озвучила эскортный ценник первой.
Если верить словам Шевцовой, то за одну ночь Овсянникова берет со своих постоянных клиентов 200 долларов или 12 тысяч рублей. Сейчас сложно сказать, говорит ли Яна правду или нет, ведь за длинноволосой красавицей уже давно ходит репутация врушки, сообщает Ondom2.
Впрочем, если это правда, то можно сказать точно, что Марго так и не удалось навсегда попрощаться со своим эскортным прошлым. Отметим, что еще во время нахождения на реалити-шоу «Дом-2» и в отношениях с Артемом Сорокой Овсянникова всячески пыталась убедить коллектив и поклонников, что начала «продавать свое тело» по глупости.
Не единожды в социальных сетях поднималась тема того, что большинство участниц, которые покидают реалити-шоу «Дом-2» и лишаются бесплатного крова над головой, пытаются любыми путями заработать себе на жизнь в столице. Особенно это касается тех, кто напрочь потерял надежду и обладает привлекательной внешностью, ведь именно они зачастую встают на весьма «скользкую» дорожку.
Исключением не стали и две экс-героини «Дома-2», а если быть точнее новоявленная певица Марго Овсянникова и бывшая любовница рэп-музыканта Гуфа Яна Шевцова. Считанные часы назад в Сети появилась информация, что вторая в телефоном разговоре с Маргаритой Ларченко озвучила эскортный ценник первой.
Если верить словам Шевцовой, то за одну ночь Овсянникова берет со своих постоянных клиентов 200 долларов или 12 тысяч рублей. Сейчас сложно сказать, говорит ли Яна правду или нет, ведь за длинноволосой красавицей уже давно ходит репутация врушки, сообщает Ondom2.
Впрочем, если это правда, то можно сказать точно, что Марго так и не удалось навсегда попрощаться со своим эскортным прошлым. Отметим, что еще во время нахождения на реалити-шоу «Дом-2» и в отношениях с Артемом Сорокой Овсянникова всячески пыталась убедить коллектив и поклонников, что начала «продавать свое тело» по глупости.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:35