Россия в 2019 году увеличила среднесуточную добычу нефти





В мае добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 47 млн тонн, что на 1,3% больше показателей за этот месяц в 2018 году. В мае 2019-го среднесуточный показатель составил 11,11 млн баррелей, а всего за первые пять месяцев – 11,27 млн.Следует отметить, что подобный рост нефтяники России смогли продемонстрировать, несмотря на недавнюю договоренность стран ОПЕК+. Согласно ей все государства, входящие в это объединения, согласились снизить добычу нефти. Точкой отсчета было принято считать октябрь 2018 года, именно от его результатов должны отталкиваться при формировании планов. Согласно этой договоренности Россия снизила уровень добычи на 2,7%.Напомним, с 1 июня вступил в силу запрет на поставку российских нефтепродуктов и угля в Украину. Такое решение одобрило правительство, а затем его подписал Дмитрий Медведев. Премьер-министр отметил, что Москва готова к диалогу с Киевом, но для этого необходимо начать положительные сдвиги в двусторонних отношениях между странами.