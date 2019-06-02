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Орбакайте опубликовала архивное фото, сравнив его с современным

Известная певица Кристина Орбакайте опубликовала в своем аккаунте Instagram фотоколлаж, на одной стороне которого изображена 13-летняя певица, а на второй - нынешняя. Старое фото было взято из фильма «Чучело» 1984 года.
Орбакайте опубликовала архивное фото, сравнив его с современным

На левой стороне фотоколлажа изображена Орбакайте в образе главной героини фильма «Чучело» 1984 года выпуска. На правой стороне фотоснимка запечатлено современное лицо певицы. Снимки объединены очень интересно и как будто являются одним целым. Грамотно смонтированный кадр позволяет в деталях сравнить изменения в чертах лица, которое не сильно изменилось со временем.

Кристина Орбакайте рассказала, что именно на фильме «Чучело» решила посвятить свою жизнь творчеству. Она постоянно путешествовала со своей матерью Аллой Пугачевой по гастролям и набиралась опыта. Сейчас у певицы трое детей. Старшие сыновья уже взрослые и ведут самостоятельную жизнь. Младшая дочь Клавдия, которой 7 лет, еще требует уйму внимания матери, поэтому Орбакайте старается уделять больше внимания своей семье.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:22

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