Орбакайте опубликовала архивное фото, сравнив его с современным

На левой стороне фотоколлажа изображена Орбакайте в образе главной героини фильма «Чучело» 1984 года выпуска. На правой стороне фотоснимка запечатлено современное лицо певицы. Снимки объединены очень интересно и как будто являются одним целым. Грамотно смонтированный кадр позволяет в деталях сравнить изменения в чертах лица, которое не сильно изменилось со временем.Кристина Орбакайте рассказала, что именно на фильме «Чучело» решила посвятить свою жизнь творчеству. Она постоянно путешествовала со своей матерью Аллой Пугачевой по гастролям и набиралась опыта. Сейчас у певицы трое детей. Старшие сыновья уже взрослые и ведут самостоятельную жизнь. Младшая дочь Клавдия, которой 7 лет, еще требует уйму внимания матери, поэтому Орбакайте старается уделять больше внимания своей семье.