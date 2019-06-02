Светлана Иванова похвасталась стройной фигурой на фото с отдыха

Светлана Иванова находится на отдыхе в Израиле вместе с семьей, откуда публикует фотографии в Instagram. Накануне артистка показала подписчикам снимок, для которого позирует на фоне моря с доской для серфинга. Поклонники сделали комплимент фигуре Ивановой, которую она смогла быстро восстановить после беременности. Год назад актриса родила вторую дочь от режиссера Джаника Файзиева. Звезда призналась, что весит меньше, чем до беременности, а именно 44 кг. Секретом поддержания физической формы звезда называет активный образ жизни и умеренность в еде.В подписи к свежему фото Светлана Иванова призналась, что одолжила доску для серфинга, чтобы прокатиться животом по песку. Также артистка заявила, что ее старшая дочь, 9-летняя Полина Лисневская, держится на доске гораздо лучше.