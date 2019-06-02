Nokia презентует смартфон Nokia 6.2 по цене Redmi K20





Выход Nokia 6.2 ожидали еще в начале 2019 года, но он так и не состоялся. Появлялась информация о том, что смартфон станет переименованной версией Nokia X71, но последние данные говорят о том, что новинка будет самостоятельным устройством. Она получит процессор Snapdragon 632 и 4 ГБ оперативной памяти. Экран новинки будет иметь диагональ 6,2 дюйма, в нем также расположится врезанная фронтальная камера, основная же будет двойной. Датчик сканирования отпечатков пальцев размещен на задней панели устройства.Данные характеристики смартфона Nokia 6.2 говорят о том, что он значительно уступает Nokia X71, которым изначально мог стать. По предварительным данным, стоимость новинки составит около 290 долларов. Следовательно, прямым конкурентом данного смартфона будет решение от Xiaomi – Redmi K20. Последний превосходит своего оппонента во многих аспектах, поэтому новинке будет крайне сложно навязать борьбу данному устройству. Официальное представление смартфона Nokia 6.2 состоится 6 июня, дата появления модели в продаже пока неизвестна.