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Nokia презентует смартфон Nokia 6.2 по цене Redmi K20

Компания Nokia 6 июня презентует свой новый смартфон Nokia 6.2, цена которого будет такой же, как у Redmi K20. Устройство получит процессор Snapdragon 632, 4 ГБ оперативной памяти, сдвоенную основную камеру и фронтальный кристалл, врезанный в экран.
Nokia презентует смартфон Nokia 6.2 по цене Redmi K20

Выход Nokia 6.2 ожидали еще в начале 2019 года, но он так и не состоялся. Появлялась информация о том, что смартфон станет переименованной версией Nokia X71, но последние данные говорят о том, что новинка будет самостоятельным устройством. Она получит процессор Snapdragon 632 и 4 ГБ оперативной памяти. Экран новинки будет иметь диагональ 6,2 дюйма, в нем также расположится врезанная фронтальная камера, основная же будет двойной. Датчик сканирования отпечатков пальцев размещен на задней панели устройства.

Данные характеристики смартфона Nokia 6.2 говорят о том, что он значительно уступает Nokia X71, которым изначально мог стать. По предварительным данным, стоимость новинки составит около 290 долларов. Следовательно, прямым конкурентом данного смартфона будет решение от Xiaomi – Redmi K20. Последний превосходит своего оппонента во многих аспектах, поэтому новинке будет крайне сложно навязать борьбу данному устройству. Официальное представление смартфона Nokia 6.2 состоится 6 июня, дата появления модели в продаже пока неизвестна.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:58

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