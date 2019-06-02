Екатерина Копанова рассказала поклонникам о своей новорожденной дочери

О своей новорожденной дочери Екатерина Копанова рассказала в социальной сети Instagram, опубликовав соответствующий пост. Под постом она написала, что редко делится подробностями своей личной жизни, но пришло время показать поклонникам свою дочь Дарью. Также звезда уточнила, что родила три месяца назад.Фанаты были удивлены, как актриса могла столь долго скрывать беременность, но после поздравили Копанову с пополнением в семье и пожелали здоровья ей и её новорожденной девочке.Со своим супругом Катерина Копанова познакомилась еще в 2008 году на съёмках одного из фильмов. Интересно, что муж не являлся атером, а всего участвовал в массовке. В то время он проходил службу на флоте. Сейчас у пары четверо детей, которых они воспитывают вместе, отказавшись от услуг няни.