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Виктория Лопырева частично показала лицо своего трехмесячного сына

Телеведущая Виктория Лопырева частично продемонстрировала поклонникам лицо трехмесячного сына в сети Instagram. Раскрыть внешность ребенка звезда решила в честь Дня защиты детей.
Виктория Лопырева частично показала лицо своего трехмесячного сына

В феврале 2019 года Виктория Лопырева впервые стала матерью, поэтому не прошла мимо Дня защиты детей. Телеведущая показала в Сети лицо сына Марка Лионеля, который родился в гражданском браке с Игорем Булатовым. На прошлых снимках модель прикрывала лицо ребенка смайлами, но на новом кадре его частично закрывает зеленая кепка. В подписи к публикации Лопырева пожелала, чтобы все было просто.

Впервые за последние пару месяцев экс-избранница Николая Баскова покинула США вместе с ребенком. Звезда переживала по поводу того, как младенец перенесет перелет. В России артистка была несколько дней, а затем снова улетела в США, не забыв о Каннском кинофестивале, который накануне завершился во Франции.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:50

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