Виктория Лопырева частично показала лицо своего трехмесячного сына

В феврале 2019 года Виктория Лопырева впервые стала матерью, поэтому не прошла мимо Дня защиты детей. Телеведущая показала в Сети лицо сына Марка Лионеля, который родился в гражданском браке с Игорем Булатовым. На прошлых снимках модель прикрывала лицо ребенка смайлами, но на новом кадре его частично закрывает зеленая кепка. В подписи к публикации Лопырева пожелала, чтобы все было просто.Впервые за последние пару месяцев экс-избранница Николая Баскова покинула США вместе с ребенком. Звезда переживала по поводу того, как младенец перенесет перелет. В России артистка была несколько дней, а затем снова улетела в США, не забыв о Каннском кинофестивале, который накануне завершился во Франции.