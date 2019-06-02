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Звезда «Дома-2» Юля Салибекова впервые показала профиль своего младшего сына

Экс-участница телестройки «Дом-2» Юлия Салибекова (Колисниченко) впервые продемонстрировала поклонникам профиль своего младшего наследника Баграта. По мнению интернет-пользователей, многодетная мамочка готова к тому, чтобы представить фанатам полугодовалого сына.

Звезда «Дома-2» Юля Салибекова впервые показала профиль своего младшего сына

Как стало известно, на днях Юлия в компании всего своего большого семейства отправились в родной город Тиграна. Сейчас звезды «Дома-2» о каждом своем шаге сообщают подписчикам – вот они добираются до аэропорта, вот уже готовятся к посадке, вот уже сидят в салоне лайнера.

На фотографиях Юлии в ее личном микроблоге видно, что старшим сыновьям звездного семейства Салибековых - Ролану и Эльдару уже положены билеты, поэтому мальчики летят отдельно от родителей. А самый маленький в семье – Баграт, которому лишь несколько дней назад исполнилось полгода, летел в родной город своего отца на руках у мамы.

Отметим, что фотографию, на которой и была запечатлена эта картина, Юлия поспешила опубликовать у себя на страничке в Instagram. Под свежим кадром многодетная мать написала, что они успешно совершили посадку в Моздоке.

Звезда «Дома-2» Юля Салибекова впервые показала профиль своего младшего сына

Новый снимок Салибековой очень заинтересовал ее подписчиков. А все потому, что на нем длинноволосая красавица засветила профиль своего младшего наследника. Фолловеры один за другим принялись указывать на то, что ранее Юлия всегда закрывала лицо Баграта, даже если мальчик был запечатлен в профиль, однако не в этот раз.

По мнению читателей, совсем скоро Юлия покажет лицо своего младшего наследника полностью.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:36

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