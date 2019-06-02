Ученые назвали три не связанные с загаром причины рака кожи





Существует стереотип, будто рак кожи развивается только из-за загара, но это не так. Американские ученые провели исследование и узнали о трех факторах, провоцирующих эту онкологию. В первую очередь - это регулярное недосыпание и отсутствие сна в темное время суток. Все дело в гормоне меланине, именно он защищает кожу от ультрафиолетового излучения. Он образуется во время сна в темноте, так как любой свет приводит к замедлению процесса выработки. Специалисты советуют людям не злоупотреблять нарушением режима и привыкать ложиться спать не позже 11 часов вечера.Еще одной причиной развития рака кожи, не связанной с загаром, является курение. Данная вредная привычка негативно сказывается не только на легких и сердечно-сосудистой системе, но и на здоровье всей кожи. Именно поэтому она может привести к развитию онкологии.Последней причиной, отмеченной учеными, является употребление продуктов, выращенных с помощью пестицидов. Специалисты советуют покупать только сезонные фрукты и овощи, а также внимательно их выбирать. Хорошей профилактикой развития этой онкологии является кофе, всего 1 чашка в день способна уменьшить риск возникновения данной онкологии на 3%.