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Ученые назвали три не связанные с загаром причины рака кожи

Американские ученые провели исследование и назвали три причины развития рака кожи, не связанные с загаром. Воздействие этих факторов способно привести к появлению данной онкологии даже в том случае, если человек полностью избегает солнечных лучей.
Ученые назвали три не связанные с загаром причины рака кожи

Существует стереотип, будто рак кожи развивается только из-за загара, но это не так. Американские ученые провели исследование и узнали о трех факторах, провоцирующих эту онкологию. В первую очередь - это регулярное недосыпание и отсутствие сна в темное время суток. Все дело в гормоне меланине, именно он защищает кожу от ультрафиолетового излучения. Он образуется во время сна в темноте, так как любой свет приводит к замедлению процесса выработки. Специалисты советуют людям не злоупотреблять нарушением режима и привыкать ложиться спать не позже 11 часов вечера.

Еще одной причиной развития рака кожи, не связанной с загаром, является курение. Данная вредная привычка негативно сказывается не только на легких и сердечно-сосудистой системе, но и на здоровье всей кожи. Именно поэтому она может привести к развитию онкологии.

Последней причиной, отмеченной учеными, является употребление продуктов, выращенных с помощью пестицидов. Специалисты советуют покупать только сезонные фрукты и овощи, а также внимательно их выбирать. Хорошей профилактикой развития этой онкологии является кофе, всего 1 чашка в день способна уменьшить риск возникновения данной онкологии на 3%.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:43

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