Ученые предложили лечение пострадавшей памяти при помощи электрических импульсов





Ученые выяснили, что показатели памяти значительно улучшились, когда была увеличена возбудимость левой ростролатеральной префронтальной коры головного мозга. В данной области развиваются мысли высокого уровня, включая мониторинг и интеграцию информации, обрабатываемой в других областях мозга. Психологи провели эксперименты с тремя группами людей, средний возраст которых составил 20 лет. В результате эксперимента выяснилось, что между участниками не было отличий, когда стимуляция мозга не использовалась. Оценки памяти для группы, чьи нейроны получали возбуждающую стимуляцию во второй половине исследования, были на 15,4% выше, чем их оценки, когда они получали ложное воздействие. В группе, чья активность нейронов была временно подавлена, увеличились всего на 5%, что не было статистически значимым.В предыдущих исследованиях нейровизуализации ученые выяснили, что левая ростролатеральная префронтальная кора задействована во время восстановления памяти. Улучшение показателей памяти при воздействии на данную область являются доказательством того, что данный метод потенциально может использоваться для лечения. Другие области мозга также играют важную роль в получении воспоминаний. Будущие исследования будут направлены на понимание влияния стимуляции мозга на другие виды задач памяти.