АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые предложили лечение пострадавшей памяти при помощи электрических импульсов
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Ученые предложили лечение пострадавшей памяти при помощи электрических импульсов

Ученые нашли метод лечения пострадавшей памяти при помощи небольших электрических импульсов. Исследование, проведенное психологами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, свидетельствует о том, что определенная область мозга играет важную роль в восстановлении памяти.
Ученые предложили лечение пострадавшей памяти при помощи электрических импульсов

Ученые выяснили, что показатели памяти значительно улучшились, когда была увеличена возбудимость левой ростролатеральной префронтальной коры головного мозга. В данной области развиваются мысли высокого уровня, включая мониторинг и интеграцию информации, обрабатываемой в других областях мозга. Психологи провели эксперименты с тремя группами людей, средний возраст которых составил 20 лет. В результате эксперимента выяснилось, что между участниками не было отличий, когда стимуляция мозга не использовалась. Оценки памяти для группы, чьи нейроны получали возбуждающую стимуляцию во второй половине исследования, были на 15,4% выше, чем их оценки, когда они получали ложное воздействие. В группе, чья активность нейронов была временно подавлена, увеличились всего на 5%, что не было статистически значимым.

В предыдущих исследованиях нейровизуализации ученые выяснили, что левая ростролатеральная префронтальная кора задействована во время восстановления памяти. Улучшение показателей памяти при воздействии на данную область являются доказательством того, что данный метод потенциально может использоваться для лечения. Другие области мозга также играют важную роль в получении воспоминаний. Будущие исследования будут направлены на понимание влияния стимуляции мозга на другие виды задач памяти.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россию могут отстранить от
Екатерина Копанова рассказала
США начали запрашивать информацию о
Виктория Лопырева частично показала
Представлен клон Chevrolet Captiva от
Звезда «Дома-2» Юля Салибекова впервые
Ученые предложили лечение пострадавшей
Наследство Юлии Началовой оценили в
Владимир Кузьмин вышел в свет с
Виртуальная реальность улучшает
Юлия Снигирь показала, как выглядит без
Ученые дали несколько советов для
«Я до сих пор люблю Киркорова»:
Елизавета II училась носить корону три
Звезда «Дома-2» Андрей Чуев откровенно
Александр Балуев назвал причину
Каждый второй пенсионер в России
В Сети опубликованы редкие детские фото
Китай проведет расследование
Елизавета Пескова призналась, что ни
Мужчины и женщины назвали идеальное
Старшая дочь Алексея Баталова
Хакеры пытались произвести атаку на
Дочь Любови Успенской разделась в
«Делайте сумасшедшие вещи»: Выбежавшая
В Хабаровске при пожаре в частном доме
Певица Ферджи подала на развод с Джошем
Устаревший Chevrolet Corvette
Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо
Xiaomi может выпустить первый смартфон
Просмотреть все новости