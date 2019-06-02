Медики назвали ранние признаки туберкулеза





В первую очередь люди, которые заболели туберкулезом, чувствуют постоянную усталость и слабость, тем более, в вечернее время суток. Заболевание сопровождается потерей аппетита и незначительным повышением температуры, а также одышкой.На более поздних стадиях появляется сухой кашель, который сопровождается дальнейшим выделением слизи с частицами крови. В ночное время такие люди обильно потеют, и у них значительно ухудшается самочувствие.Медики напоминают, что заболевание передается воздушно-капельным путём, поэтому потенциально любой может заболеть. Палочки туберкулеза хорошо сохраняются в слизи, которая после высыхания может попасть в организм вместе с пылью. Лечение не убивает все клетки, и в организме остаются «дремлющие» частицы болезни, способные через время вновь атаковать человека.Соблюдение элементарных правил гигиены и отслеживание всех изменений в организме позволит вовремя обнаружить болезнь и предотвратить её развитие. Лечение на ранних стадиях проходит боле эффективно и быстро, поэтому при появлении первичных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу, который окажет всю необходимую медицинскую помощь. Не стоит пренебрегать советами специалистов, поскольку от этого может зависеть жизнь.