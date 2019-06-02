АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые предложили лечение пострадавшей памяти при помощи электрических импульсов
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Медики назвали ранние признаки туберкулеза

Существует ошибочное мнение, что туберкулезом болеют в основном бедные люди, поэтому медики рассказали о ранних симптомах заболевания. Обнаружение недуга на зачаточной стадии позволит более эффективно провести лечение и избавиться от негативных последствий.
Медики назвали ранние признаки туберкулеза

В первую очередь люди, которые заболели туберкулезом, чувствуют постоянную усталость и слабость, тем более, в вечернее время суток. Заболевание сопровождается потерей аппетита и незначительным повышением температуры, а также одышкой.

На более поздних стадиях появляется сухой кашель, который сопровождается дальнейшим выделением слизи с частицами крови. В ночное время такие люди обильно потеют, и у них значительно ухудшается самочувствие.

Медики напоминают, что заболевание передается воздушно-капельным путём, поэтому потенциально любой может заболеть. Палочки туберкулеза хорошо сохраняются в слизи, которая после высыхания может попасть в организм вместе с пылью. Лечение не убивает все клетки, и в организме остаются «дремлющие» частицы болезни, способные через время вновь атаковать человека.

Соблюдение элементарных правил гигиены и отслеживание всех изменений в организме позволит вовремя обнаружить болезнь и предотвратить её развитие. Лечение на ранних стадиях проходит боле эффективно и быстро, поэтому при появлении первичных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу, который окажет всю необходимую медицинскую помощь. Не стоит пренебрегать советами специалистов, поскольку от этого может зависеть жизнь.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роза Сябитова рассказала о своих
Медики назвали первые признаки
В Нижнем Тагиле девочка скончалась
Анастасия Стоцкая объяснила, почему сын
Звезда «Дома-2» Кристина Лясковец
Ученым удалось зажечь лампу с помощью
Светлана Иванова похвасталась стройной
Россия в 2019 году увеличила
На теле маленькой Василисы Дмитренко
Nokia презентует смартфон Nokia 6.2 по
Равшана Куркова поделилась с
Ученые назвали три не связанные с
Скандальная звезда «Дома-2» Яна Шевцова
Медики назвали ранние признаки
Орбакайте опубликовала архивное фото,
Россию могут отстранить от
Екатерина Копанова рассказала
США начали запрашивать информацию о
Виктория Лопырева частично показала
Представлен клон Chevrolet Captiva от
Звезда «Дома-2» Юля Салибекова впервые
Ученые предложили лечение пострадавшей
Наследство Юлии Началовой оценили в
Владимир Кузьмин вышел в свет с
Виртуальная реальность улучшает
Юлия Снигирь показала, как выглядит без
Ученые дали несколько советов для
«Я до сих пор люблю Киркорова»:
Елизавета II училась носить корону три
Звезда «Дома-2» Андрей Чуев откровенно
Просмотреть все новости