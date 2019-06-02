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Наследство Юлии Началовой оценили в сумму около 100 млн рублей

Наследство скончавшейся певицы Юлии Началовой оценили в сумму около 100 млн рублей. Именно такую цифру назвал Егор Иващенко, являющийся другом умершей артистки, их отношения завязались на телепроекте «Один в один», где певица была его наставницей.
Наследство Юлии Началовой оценили в сумму около 100 млн рублей

Смерть Юлии Началовой стала настоящим шоком не только для ее родственников и близких, но и для обычных поклонников. В последние годы жизни артистка состояла в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым. Несмотря на смерть своей возлюбленной, спортсмен намерен вернуть деньги, которые он дал ей в долг. Эта сумма составляет порядка 20 млн рублей, и для ее возвращения он готов идти в суд.

Эту ситуацию прокомментировал друг Юлии Началовой Егор Иващенко. Он считает поведение Александра Фролова недостойным и непоследовательным. Изначально хоккеист заявил, что прощает этот долг, но потом передумал. Исполнитель привел в пример второго супруга артистки, футболиста Евгения Алдонина. После развода он сохранил прекрасные отношения с певицей и оставил ей дорогую квартиру в центре Москвы.

Егор Иващенко отмечает, что Александр Фролов мог спокойно решить эту проблему с родителями Юлии Началовой, но ему нужно было подождать и не придавать это огласке. Друг певицы оценил стоимость квартиры в сумму около 100 млн рублей, тогда как долг составляет всего 20 млн. Он уверен: эту ситуацию можно было решить мирно.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:23

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