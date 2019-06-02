Виртуальная реальность улучшает переносимость анестезии, сокращая потребность во внутривенной седации





Предоставление пациентам сеансов виртуальной реальности до и во время местно-регионарной анестезии для ортопедических процедур существенно уменьшает боль и потребность во внутривенной седации. Рандомизированное исследование показало, что виртуальный гистозис дистракции мог бы стать альтернативой уменьшения беспокойства и боли, связанной с процедурой, без побочных эффектов и лекарств. Ученые пришли к выводу, что технология способна действовать в качестве профилактики. Как известно, наряду со многими другими процедурами местное введение анестетика может быть стрессовым и болезненным, и его часто комбинируют с внутривенной седацией, чтобы помочь пациентам расслабиться. Тем не менее, использование внутривенной седации не обходится без побочных эффектов, таких как головная боль, тошнота и сонливость. В результате нового исследования выяснилось, что VR может снизить потребность во внутривенной седации как минимум на 50%.В рамках эксперимента 60 взрослых, которым назначена ортопедическая операция, были разделены на три группы. Анализы показали, что только 25% пациентов, использующих виртуальную реальность во время местной анестезии, нуждались в внутривенной седации. Кроме того, больные, пользующиеся VR-технологией, демонстрировали тот же комфорт и удовлетворение до и во время процедуры, что и пациенты, получавшие внутривенную седацию.