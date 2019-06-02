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Владимир Кузьмин вышел в свет с невестой Светланой Карпухиной

Известный российский музыкант Владимир Кузьмин вышел в свет со своей невестой Светланой Карпухиной. Недавно 64-летний артист отметил своей очередной день рождения концертом в Кремле, после молодую избранницу исполнителя заметили на банкете с большим кольцом на безымянном пальце.
Владимир Кузьмин вышел в свет с невестой Светланой Карпухиной

Недавно Владимир Кузьмин развелся со своей женой Екатериной Трофимовой, с ней он прожил 17 лет. Сам музыкант отказался комментировать причины подобного решения, но позже стало известно, что все дело в новой возлюбленной артиста. Ею стала 27-летняя спортсменка Светлана Карпухина. Они впервые встретились на одном из концертов исполнителя, девушка подошла к музыканту взять автограф, а тот не устоял перед ее обаянием.

Слухи относительно тайной свадьбы Владимира Кузьмина и Светланы Карпухиной ходили уже давно, а чуть позже их подтвердил брат артиста Александр. Он заявил, что пара зарегистрировала брак, но решила этого не афишировать. Недавно этот факт опровергла дочь певца. Она проверяла его паспорт и не заметила там никаких изменений.
Владимир Кузьмин вышел в свет с невестой Светланой Карпухиной

31 мая Владимиру Кузьмину исполнилось 64 года, эту дату музыкант отметил концертом в Кремле, где он выступил в компании своих друзей: Эмина Агаларова, а также групп «А’Студио» и «Рондо». После концерта состоялся банкет, где и появилась его невеста. Светлана Карпухина позировала рядом с артистом, а на ее безымянном пальце правой руки находилось большое кольцо.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:18

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