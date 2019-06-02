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Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 из-за скандала, виновником которого является прыгун Данил Лысенко. Об этом сообщает издание The Sunday Times, ссылаясь на источник в олимпийском комитете.
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

Летом 2018 года российский спортсмен Данил Лысенко был не допущен до участия в чемпионате Европы по легкой атлетике из-за проблем с допинг-контролем. Легкоатлет нарушил правила доступности, в результате чего не смог пройти контроль на незаконные вещества.

Если обвинения в допинге будут доказаны, то российских спортсменов не допустят к участию в олимпийских играх в 2020 году, которые пройдут в Токио. Это связано с тем, что в скандале замешена всероссийская федерация легкой атлетики, которая якобы выдала Лысенко поддельный документ о прохождении допинг-контроля.

Более информации по данному происшествию нет. Спортсменам остается надеяться на благоприятный исход расследования, поскольку в противном случае они останутся дома.



 
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Спорт
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:14

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