Россию могут отстранить от Олимпиады-2020





Летом 2018 года российский спортсмен Данил Лысенко был не допущен до участия в чемпионате Европы по легкой атлетике из-за проблем с допинг-контролем. Легкоатлет нарушил правила доступности, в результате чего не смог пройти контроль на незаконные вещества.Если обвинения в допинге будут доказаны, то российских спортсменов не допустят к участию в олимпийских играх в 2020 году, которые пройдут в Токио. Это связано с тем, что в скандале замешена всероссийская федерация легкой атлетики, которая якобы выдала Лысенко поддельный документ о прохождении допинг-контроля.Более информации по данному происшествию нет. Спортсменам остается надеяться на благоприятный исход расследования, поскольку в противном случае они останутся дома.