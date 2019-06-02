Звезда «Дома-2» Андрей Чуев откровенно заговорил о проблеме бесплодия

«Дорогие подписчики, привет. Вы часто задаете вопрос, почему у нас нет детей. У нас нет детей, потому что есть большие проблемы. У меня тератозооспермия», - признался Андрей.

«А у меня в организме преобладают мужские гормоны, а также присутствует хроническое воспаление. И все это у нас в совокупности не дает нам зачать ребенка», - добавила любимая супруга звезды «Дома-2».

«Не бойтесь рассказать о своей проблеме и обрести счастье в рождении детей», - подметил бывший участник «Дома-2».

Не секрет, что Чуев всегда стремился быть честным и открытым со своими подписчиками. Экс-участник «Дома-2» искренне рассказывал фанатам о своих проблемах, которые иногда касались даже интимных моментов. Не стали исключениям и в этот раз признания Андрея.Вчера Чуев опубликовал у себя на страничке в Instagram свежий видеоролик, в котором поднял тему отсутствия детей в его новой семье. По словам Андрея, у него и у Виктории бесплодие, на которое повлиял ряд заболеваний.Нужно сказать, что Чуев не стал утаивать от поклонников, с какими именно болезнями они с возлюбленной на данный момент «воюют».Впрочем, парочка поспешила указать на то, что им «несказанно» повезло, ведь они отыскали клинику, которая занимается репродуктивным здоровьем, и сейчас они проходят лечение.