Звезда «Дома-2» Андрей Чуев откровенно заговорил о проблеме бесплодия
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Чуев объяснил поклонникам, почему они с молодой супругой Викторией по-прежнему не обзавелись наследниками. Парочка даже озвучила свои диагнозы и призналась, что сейчас проходит лечение в известной клинике.
Не секрет, что Чуев всегда стремился быть честным и открытым со своими подписчиками. Экс-участник «Дома-2» искренне рассказывал фанатам о своих проблемах, которые иногда касались даже интимных моментов. Не стали исключениям и в этот раз признания Андрея.
Вчера Чуев опубликовал у себя на страничке в Instagram свежий видеоролик, в котором поднял тему отсутствия детей в его новой семье. По словам Андрея, у него и у Виктории бесплодие, на которое повлиял ряд заболеваний.
Нужно сказать, что Чуев не стал утаивать от поклонников, с какими именно болезнями они с возлюбленной на данный момент «воюют».
Впрочем, парочка поспешила указать на то, что им «несказанно» повезло, ведь они отыскали клинику, которая занимается репродуктивным здоровьем, и сейчас они проходят лечение.
Не секрет, что Чуев всегда стремился быть честным и открытым со своими подписчиками. Экс-участник «Дома-2» искренне рассказывал фанатам о своих проблемах, которые иногда касались даже интимных моментов. Не стали исключениям и в этот раз признания Андрея.
Вчера Чуев опубликовал у себя на страничке в Instagram свежий видеоролик, в котором поднял тему отсутствия детей в его новой семье. По словам Андрея, у него и у Виктории бесплодие, на которое повлиял ряд заболеваний.
Нужно сказать, что Чуев не стал утаивать от поклонников, с какими именно болезнями они с возлюбленной на данный момент «воюют».
«Дорогие подписчики, привет. Вы часто задаете вопрос, почему у нас нет детей. У нас нет детей, потому что есть большие проблемы. У меня тератозооспермия», - признался Андрей.
«А у меня в организме преобладают мужские гормоны, а также присутствует хроническое воспаление. И все это у нас в совокупности не дает нам зачать ребенка», - добавила любимая супруга звезды «Дома-2».
Впрочем, парочка поспешила указать на то, что им «несказанно» повезло, ведь они отыскали клинику, которая занимается репродуктивным здоровьем, и сейчас они проходят лечение.
«Не бойтесь рассказать о своей проблеме и обрести счастье в рождении детей», - подметил бывший участник «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:32