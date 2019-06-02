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«Я до сих пор люблю Киркорова»: Анастасия Стоцкая откровенно рассказала о своих чувствах

Известная российская исполнительница Анастасия Стоцкая откровенно рассказала о своих чувствах к Филиппу Киркорову. Артистка отметила, что до сих пор любит отечественного поп-короля, ведь он многому ее научил и в личной жизни, и в творческой деятельности.
«Я до сих пор люблю Киркорова»: Анастасия Стоцкая откровенно рассказала о своих чувствах

Об этом Анастасия Стоцкая рассказала в рамках программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Артистка откровенно поделилась своими соображениями и переживаниями относительно их отношений с Филиппом Киркоровым. В 2002 году поп-король стал продюсером певицы, и они тесно сотрудничали, в результате чего она влюбилась в него. Исполнительница отметила, что отношений между ними не было, но случился один поцелуй в лифте.

Анастасия Стоцкая до сих пор любит Филиппа Киркорова. Такое отношение к звезде у нее сложилось после их сотрудничества, поп-король научил ее многому: речь и о личной жизни, и о творческой деятельности. Сейчас артист является близким другом семьи певицы, у них отличные отношения.

Филипп Киркоров однажды спас жизнь Анастасии Стоцкой. Певица хотела взять отгул и сходить на спектакль «Норд-Ост», но продюсер не отпустил ее, заставив играть запланированное выступление. Чуть позже они узнали, что неизвестные взяли в заложники всех зрителей того мероприятия, многие из которых не выжили.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:45

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