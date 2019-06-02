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Александр Балуев назвал причину нежелания делать карьеру в Голливуде

Первый канал продемонстрирует документальный фильм об Александре Балуеве. В ленте станет известно, почему актер не стал звездой Голливуда и другие моменты его карьеры и жизни.
Александр Балуев назвал причину нежелания делать карьеру в Голливуде

Известным широкой публике Балуев стал в 45 лет после выхода фильма «Благословите женщину». Сюжет этой картины разворачивается вокруг двух влюбленных, и актеру с трудом давались сцены эротического характера. Почему так произошло, артист рассказал в документальном фильме о себе самом.

Немало ролей Александра Балуева пришлись на военных. За всю карьеру актер перевоплощался в офицера Белой армии, капитана РККА, майора ФСБ, полковника КГБ и маршала. Роль Георгия Жукова понравилась артисту больше тем, что тот был живым человеком со своими страстями и особенностями.
Александр Балуев назвал причину нежелания делать карьеру в Голливуде

В 40-летнем возрасте Балуев сыграл роль отечественного генерала в голливудском фильме «Миротворец» с Джорджем Клуни. Далее актер поучаствовал в съемках еще двух американских кинолент: «Столкновение с бездной» и «Доказательства жизни». Вскоре ему надоело играть однотипных лиц, и артист уехал из США в РФ.

Александр Балуев увлекается не только творческой работой. В свободное время он старается путешествовать, кататься на горных лыжах и играть в теннис со своим другом Дмитрием Харатьяном.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:27

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