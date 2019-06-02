В Сети опубликованы редкие детские фото Анджелины Джоли
На просторах Сети оказались опубликованы архивные фото Анджелины Джоли, когда голливудской звезде было чуть больше года. На снимках со своей дочерью позирует американская актриса и продюсер Маршелин Бертран.
На опубликованных кадрах звездное семейство запечатлено на фоне моря и в собственном доме. На кадрах Анджелине Джоли исполнилось не больше года, и в этом возрасте она имела светлые волосы и короткую стрижку. Поклонники сравнили внешность актрисы и ее молодой матери, но не смогли определить, кто из них красивее. Маршелин Бертран ушла из жизни еще в 2007 году, на тот момент ей исполнилось 56 лет.
Ранее Анджелина Джоли рассказала о собственных проблемах со здоровьем, отметив, что чувствует себя не лучшим образом. Артистка страдает от онемения лица, а медики диагностировали у голливудской актрисы паралич Белла.
На опубликованных кадрах звездное семейство запечатлено на фоне моря и в собственном доме. На кадрах Анджелине Джоли исполнилось не больше года, и в этом возрасте она имела светлые волосы и короткую стрижку. Поклонники сравнили внешность актрисы и ее молодой матери, но не смогли определить, кто из них красивее. Маршелин Бертран ушла из жизни еще в 2007 году, на тот момент ей исполнилось 56 лет.
Ранее Анджелина Джоли рассказала о собственных проблемах со здоровьем, отметив, что чувствует себя не лучшим образом. Артистка страдает от онемения лица, а медики диагностировали у голливудской актрисы паралич Белла.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:14