В Сети опубликованы редкие детские фото Анджелины Джоли

На опубликованных кадрах звездное семейство запечатлено на фоне моря и в собственном доме. На кадрах Анджелине Джоли исполнилось не больше года, и в этом возрасте она имела светлые волосы и короткую стрижку. Поклонники сравнили внешность актрисы и ее молодой матери, но не смогли определить, кто из них красивее. Маршелин Бертран ушла из жизни еще в 2007 году, на тот момент ей исполнилось 56 лет.Ранее Анджелина Джоли рассказала о собственных проблемах со здоровьем, отметив, что чувствует себя не лучшим образом. Артистка страдает от онемения лица, а медики диагностировали у голливудской актрисы паралич Белла.