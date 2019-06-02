Елизавета Пескова призналась, что ни разу не красила волосы

В Международный день блондинок Елизавета Пескова решила поделиться, что является натуральной представительницей. Также она отметила, что не устанет повторять, что ни разу не красилась. Своих поклонников она уведомила о скором запуске новых рубрик о спорте, уходе за кожей и волосами. Дочь Пескова разместила на просторах Сети фотографии, на которых позирует в кожаных штанах и куртке, демонстрируя свою прическу. Поклонники назвали наследницу пресс-секретаря президента привлекательной, а также попросили публиковать больше снимков без макияжа.Ранее Елизавета Пескова занялась дизайном совместно со Стефанией Маликовой и Дианой Манасир, явив миру собственную коллекцию одежды. Звездные наследницы пришли на модный показ в платьях в стиле Древнего Египта, что произошло в рамках сотрудничества с брендом MaYa.