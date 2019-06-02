Представлен клон Chevrolet Captiva от General Motors и SAIC
Еще до старта продаж обновленного кроссовера Chevrolet Captiva в дилерские центры попал его клон MG Hector. Предзаказ на автомобиль начнется уже 4 июня.
Разработкой новинки занимались инженеры компаний General Motors и SAIC. Схожая с Captiva модель представлена с 5- или 7-местным салоном. Под капотом находится 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 150 «лошадей», а также дизельный агрегат FCA Multijet II на два литра с генерацией 170 лошадиных сил. Спустя время состоится выход гибрида Hector с «автоматикой» и стартером на 48 Вольт.
Выпускают клон Chevrolet Captiva на заводе в Индии на бывших мощностях General Motors. Приблизительная стоимость автомобиля в переводе на рубли составляет 1,5-2 миллиона в зависимости от модификации.
Разработкой новинки занимались инженеры компаний General Motors и SAIC. Схожая с Captiva модель представлена с 5- или 7-местным салоном. Под капотом находится 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 150 «лошадей», а также дизельный агрегат FCA Multijet II на два литра с генерацией 170 лошадиных сил. Спустя время состоится выход гибрида Hector с «автоматикой» и стартером на 48 Вольт.
Выпускают клон Chevrolet Captiva на заводе в Индии на бывших мощностях General Motors. Приблизительная стоимость автомобиля в переводе на рубли составляет 1,5-2 миллиона в зависимости от модификации.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:42