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Представлен клон Chevrolet Captiva от General Motors и SAIC

Еще до старта продаж обновленного кроссовера Chevrolet Captiva в дилерские центры попал его клон MG Hector. Предзаказ на автомобиль начнется уже 4 июня.
Представлен клон Chevrolet Captiva от General Motors и SAIC

Разработкой новинки занимались инженеры компаний General Motors и SAIC. Схожая с Captiva модель представлена с 5- или 7-местным салоном. Под капотом находится 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 150 «лошадей», а также дизельный агрегат FCA Multijet II на два литра с генерацией 170 лошадиных сил. Спустя время состоится выход гибрида Hector с «автоматикой» и стартером на 48 Вольт.

Выпускают клон Chevrolet Captiva на заводе в Индии на бывших мощностях General Motors. Приблизительная стоимость автомобиля в переводе на рубли составляет 1,5-2 миллиона в зависимости от модификации.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:42

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