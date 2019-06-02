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Старшая дочь Алексея Баталова рассказала о разводе родителей

Дочь актера Алексея Баталова поделилась подробностями о расставании своих родителей в программе “Эксклюзив” на Первом канале. Надежда Баталова призналась, что не почувствовала на себе развода матери и отца.
Старшая дочь Алексея Баталова рассказала о разводе родителей

По словам Надежды Баталовой, ее знаменитый отец работал в “Ленфильме”, поэтому часто уезжал в Ленинград. Семья жила в съемных квартирах, а вскоре дочь артиста начала часто болеть из-за местного климата. Отец постоянно отсутствовал, а чужой город давил на ее мать Ирину Ротову, поэтому она решила переехать в Москву. Некоторое время Алексей Баталов жил на два города, а вскоре произошло расставание. Дочь звезды отметила,что конфликта между ее родителями не было, а сама она никак не ощутила их развод на себе.
Старшая дочь Алексея Баталова рассказала о разводе родителей

Когда Надежде Баталовой исполнилось 16 лет, ее отец уже был женат на другой женщине, но все равно приехал в гости, чтобы поздравить дочь с днем рождения. В честь праздника артист подарил кольцо с бриллиантом экс-супруге, а дочери досталась антикварная чашка XVII века. С тех пор кольцо передается по наследству, но Надежда Баталова долго обижалась на отца.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:43

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