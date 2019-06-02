Китай проведет расследование относительно компетентности американской почтовой службы FedEx





Согласно официальной информации, компания FedEx неоднократно путала адресаты в посылках и доставляли их не по назначенному адресу. Интересно, что большинство ошибок они совершили с посылками компании Huawei, которые вместо пункта назначения отправились в США.Руководство FedEx уже попросило прощения за принесенные неудобства, однако власти поднебесной все же проведут расследование и, возможно, добавят американскую фирму в список ненадежных субъектов, что приведет к наложению санкций на компанию.Эксперты считают, что это ответные меры Китая относительно Соединённых штатов из-за внесения Huawei в черный список Министерством торговли США. Власти КНР подчеркнули, что все компании, действия которых противоречат интересам граждан страны, будут внесены в список ненадежных субъектов, в результате чего сотрудничество с ними будет пересмотрено. К чему приведет такое развитие событий - пока неизвестно. Однако специалисты уверены в одном: если соперничество не прекратится, то негативные последствия заденут всех.