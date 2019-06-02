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Китай проведет расследование относительно компетентности американской почтовой службы FedEx

Власти Китая проведут расследование деятельности американской почтовой компании FedEx. Причиной проверки стали некомпетентные действия со стороны сотрудников предприятия, которые нарушают потребительские права граждан КНР.
Китай проведет расследование относительно компетентности американской почтовой службы FedEx

Согласно официальной информации, компания FedEx неоднократно путала адресаты в посылках и доставляли их не по назначенному адресу. Интересно, что большинство ошибок они совершили с посылками компании Huawei, которые вместо пункта назначения отправились в США.

Руководство FedEx уже попросило прощения за принесенные неудобства, однако власти поднебесной все же проведут расследование и, возможно, добавят американскую фирму в список ненадежных субъектов, что приведет к наложению санкций на компанию.

Эксперты считают, что это ответные меры Китая относительно Соединённых штатов из-за внесения Huawei в черный список Министерством торговли США. Власти КНР подчеркнули, что все компании, действия которых противоречат интересам граждан страны, будут внесены в список ненадежных субъектов, в результате чего сотрудничество с ними будет пересмотрено. К чему приведет такое развитие событий - пока неизвестно. Однако специалисты уверены в одном: если соперничество не прекратится, то негативные последствия заденут всех.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:06

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