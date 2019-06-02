Дочь Любови Успенской разделась в бассейне ради фотосессии

Взрослая наследница певицы год назад пострадала в серьезной аварии на велосипеде, в результате чего до сих пор восстанавливается. В социальных сетях Татьяна Плаксина часто публикует собственные картины, а также периодически показывает поклонникам откровенные фотографии. Не так давно дочь артистки опубликовала кадры из бассейна, для которых позировала обнаженной.Подписчики Татьяны Плаксиной неоднозначно реагируют на ее снимки: среди них есть те, кому нравится творчество наследницы Успенской, но при этом нередко она получает долю критики. После нескольких пережитых хирургических вмешательств Плаксина постриглась налысо, что стало поводом для оскорблений со стороны хейтеров.