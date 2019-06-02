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«Делайте сумасшедшие вещи»: Выбежавшая на поле в финале ЛЧ девушка объяснила свой поступок

Выбежавшая на поле во время финала Лиги чемпионов (ЛЧ) девушка стала всемирно известной. Кинси Волански объяснила свой необычный поступок и отметила, что нужно «делать сумасшедшие вещи», запоминающиеся на всю жизнь.
«Делайте сумасшедшие вещи»: Выбежавшая на поле в финале ЛЧ девушка объяснила свой поступок

Об этом выбежавшая на поле финала ЛЧ девушка рассказала на своей странице в Instagram. Там Кинси Волански разместила два видео. На первом запечатлен момент, когда она выбегает на поле в черном купальнике, а на втором – как охрана ведет ее с руками за спиной в подтрибунном помещении. Модель сопроводила данную публикацию объяснением своего поступка: «Жизнь дана, чтобы жить». Девушка предложила всем людям делать «сумасшедшие вещи», которые они запомнят навсегда.

Стоит отметить, что Кинси Волански могла выбежать на поле не только из-за желания совершить неординарный поступок. Для этого она выбрала черный смежный купальник с рекламой сайта, принадлежащего ее парню. Речь о видеоблогере из России Виталии Здровецком. Именно ссылка на его сайт была нанесена на купальник модели. Реклама в финале ЛЧ является крайне дорогой, а молодым людям удалось получить внимание миллионов зрителей по всему миру совершенно бесплатно.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов сыграли «Тоттенхэм» и «Ливерупуль». Матч закончился со счетом 0-2, голы были забиты на 2 и 87 минутах. Это уже второй финал ЛЧ подряд для «Ливерпуля», в прошлом году команда Юргена Клоппа проиграла «Реалу».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:10

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