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Мужчины и женщины назвали идеальное время для секса

Удалось определить оптимальное время для полового акта. Соответственное исследование провел сайт знакомств Saucy Dates после опроса 4000 человек.
Мужчины и женщины назвали идеальное время для секса

Модераторы портала опрашивали как мужчин, так и женщин. Респонденты ответили на два вопроса: как долго они желали бы предаваться любовным утехам и назвали время реальной длительности секса.

Для женщин период времени для идеального интимного акта составил 25,51 минуты. Мужчины предпочитают тратить на это занятие на 8 секунд меньше 25,43 секунды. В медицине, между тем, имеется свое мнение по поводу продолжительности секса не более 5 минут. В Saucy Dates посоветовали пользователям насаждаться процессом и не обращать внимания на время.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:51

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