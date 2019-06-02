Мужчины и женщины назвали идеальное время для секса
Удалось определить оптимальное время для полового акта. Соответственное исследование провел сайт знакомств Saucy Dates после опроса 4000 человек.
Модераторы портала опрашивали как мужчин, так и женщин. Респонденты ответили на два вопроса: как долго они желали бы предаваться любовным утехам и назвали время реальной длительности секса.
Для женщин период времени для идеального интимного акта составил 25,51 минуты. Мужчины предпочитают тратить на это занятие на 8 секунд меньше 25,43 секунды. В медицине, между тем, имеется свое мнение по поводу продолжительности секса не более 5 минут. В Saucy Dates посоветовали пользователям насаждаться процессом и не обращать внимания на время.
Модераторы портала опрашивали как мужчин, так и женщин. Респонденты ответили на два вопроса: как долго они желали бы предаваться любовным утехам и назвали время реальной длительности секса.
Для женщин период времени для идеального интимного акта составил 25,51 минуты. Мужчины предпочитают тратить на это занятие на 8 секунд меньше 25,43 секунды. В медицине, между тем, имеется свое мнение по поводу продолжительности секса не более 5 минут. В Saucy Dates посоветовали пользователям насаждаться процессом и не обращать внимания на время.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:51