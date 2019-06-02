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В Хабаровске при пожаре в частном доме погибли женщина и трое детей

Во время пожара в Хабаровском крае погибли трое детей и женщина. Согласно сообщению пресс-службы ГУ МЧС России, еще трое граждан в результате инцидента пострадали.
В Хабаровске при пожаре в частном доме погибли женщина и трое детей

Инцидент имел место в населенном пункте Смирновка, где накануне загорелся деревянный дом. В момент возгорания в нем находились семь граждан, а вследствие происшествия бабушка и три ее внука погибли. В частности, на момент гибели детям было семь, три и почти два года. Удалось своевременно спастись 10-летней девочке, взрослым мужчине и женщине, которые получили ожоги рук.

Деревня, в которой произошел пожар, находится в 20 км от пожарной части, в связи с чем при прибытии спасателей дом уже был охвачен пламенем. Площадь возгорания составила 70 кв. м, но ранним утром в воскресенье огонь потушили. В ликвидации распространения пламени оказались задействованы 11 человек, а также три единицы спецтехники. В обстоятельствах ЧП в Хабаровске сейчас разбираются.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:00

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