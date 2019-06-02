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Хакеры пытались произвести атаку на систему ЕГЭ во время экзаменов

Сайты Рособрнадзора были подвергнуты нападению хакеров. Несмотря на DDoS-атаки, комиссия благополучно обработала итоги прошедшего ЕГЭ.
Хакеры пытались произвести атаку на систему ЕГЭ во время экзаменов

По словам представителей ведомства, первая атака киберзлоумышленников была зафиксирована после окончания экзаменов и продолжилась в субботу, но каких-либо сложностей для организаторов и учащихся они не вызвали. Рособрнадзор по факту произошедшего уже обратился в силовые структуры. Все имеющиеся сведения по атаке правоохранители используют для поиска хакеров с дальнейшим предотвращением подобных инцидентов в будущем.

В 2019 году ЕГЭ сдают около 750 000 человек. Основные экзамены пройдут с 27 мая по 1 июля. В первый день состоялись экзамены по литературе и географии, позже - по математике, химии и истории.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:30

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