Хакеры пытались произвести атаку на систему ЕГЭ во время экзаменов
Сайты Рособрнадзора были подвергнуты нападению хакеров. Несмотря на DDoS-атаки, комиссия благополучно обработала итоги прошедшего ЕГЭ.
По словам представителей ведомства, первая атака киберзлоумышленников была зафиксирована после окончания экзаменов и продолжилась в субботу, но каких-либо сложностей для организаторов и учащихся они не вызвали. Рособрнадзор по факту произошедшего уже обратился в силовые структуры. Все имеющиеся сведения по атаке правоохранители используют для поиска хакеров с дальнейшим предотвращением подобных инцидентов в будущем.
В 2019 году ЕГЭ сдают около 750 000 человек. Основные экзамены пройдут с 27 мая по 1 июля. В первый день состоялись экзамены по литературе и географии, позже - по математике, химии и истории.
По словам представителей ведомства, первая атака киберзлоумышленников была зафиксирована после окончания экзаменов и продолжилась в субботу, но каких-либо сложностей для организаторов и учащихся они не вызвали. Рособрнадзор по факту произошедшего уже обратился в силовые структуры. Все имеющиеся сведения по атаке правоохранители используют для поиска хакеров с дальнейшим предотвращением подобных инцидентов в будущем.
В 2019 году ЕГЭ сдают около 750 000 человек. Основные экзамены пройдут с 27 мая по 1 июля. В первый день состоялись экзамены по литературе и географии, позже - по математике, химии и истории.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:30