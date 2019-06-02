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Певица Ферджи подала на развод с Джошем Дюамелем

Американская певица Ферджи, известная как солистка группы The Black Eyed Peas, подала на развод с Джошем Дюамелем. Пара уже более полутора лет не живет вместе, но документы на расторжение брака артистка оформила только сейчас.
Певица Ферджи подала на развод с Джошем Дюамелем

Певица Ферджи подала заявление в окружной суд Паседены. Если судья удовлетворит требования артистки, то это будет финальной точкой в 8-летних отношениях между супругами. 44-летняя исполнительница и ее 45-летний муж не живут вместе с сентября 2017 года. Тогда пара разъехалась, но продолжала часто встречаться, так как они воспитывают сына Аксла.

Как призналась сама Ферджи, решение о их отдельном проживании приняла не она, так захотел Джош Дюамель, тогда как она пыталась сохранить отношения. Именно поэтому певица не подавала на развод, так как надеялась, что у нее получится вернуть супруга в семью. Судя по всему, звезда устала от своих попыток и решила поставить точку в отношениях.

Джош Дюамель недавно признался, что хочет стать многодетным отцом, именно поэтому он намерен найти себе молодую спутницу. Пока еще супруг Ферджи отметил, что ему нужна не партнер для отношений, а девушка для создания семьи. Практически сразу после разъезда с исполнительницей он начал встречаться с 29-летней актрисой Эльзой Гонсалес, но через 5 месяцев пара рассталась. Всего несколько дней назад стало известно, что сейчас 45-летний мужчина состоит в отношениях с 25-летней Одри Мари, имеющей титул «Мисс Америка 2016».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:50

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