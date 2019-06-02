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Устаревший Chevrolet Corvette преобразили в модель 1967 года

Созданный 6 лет назад Chevrolet Corvette заинтересовал дизайнеров. Сотрудники тюнингового ателье Karl Kustoms придали ему внешность модели 1967 года.
Устаревший Chevrolet Corvette преобразили в модель 1967 года

«Сердцем» автомобиля является V8-мотор на 6,2 литра мощностью 430 лошадиных сил, функционирующий в паре с 8-ступенчатой «автоматикой». Главной «фишкой» модернизированного Corvette стоит назвать кузов в стиле Sting Ray, сконструированный по образу модели 1967 года.

Зеркала, дверные ручки, насадки выхлопных труб и колесные диски - это все, что в новинке осталось от версии 2013 года. В салоне остались все детали шестилетней давности, которые отлично «сливаются» с измененным полувековым внешним видом машины. Современный Chevrolet Corvette C8 выйдет уже в середине июля этого года.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:42

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