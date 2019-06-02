Устаревший Chevrolet Corvette преобразили в модель 1967 года





«Сердцем» автомобиля является V8-мотор на 6,2 литра мощностью 430 лошадиных сил, функционирующий в паре с 8-ступенчатой «автоматикой». Главной «фишкой» модернизированного Corvette стоит назвать кузов в стиле Sting Ray, сконструированный по образу модели 1967 года.Зеркала, дверные ручки, насадки выхлопных труб и колесные диски - это все, что в новинке осталось от версии 2013 года. В салоне остались все детали шестилетней давности, которые отлично «сливаются» с измененным полувековым внешним видом машины. Современный Chevrolet Corvette C8 выйдет уже в середине июля этого года.