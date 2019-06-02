Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери в социальных сетях

В день защиты детей Лера Кудрявцева показала поклонникам свежие фото дочери Марии, которая родилась в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Супруг телеведущей в мае показал внешность ребенка в режиме Stories в сети Instagram. Кудрявцева привыкла прятать лицо Марии за смайликами, но впервые не сделала этого, чем порадовала поклонников. Снимки были опубликованы в День защиты детей, в честь которого телеведущая пожелала всем счастья.На фото дочь артистки позирует в белом платье в горошек, а на втором кадре она запечатлена во время игры на горке. В августе Марии Макаровой исполнится год, чего ожидают поклонники звезды. В комментариях публика сделала массу комплиментов звездному ребенку, к чему присоединились коллеги Кудрявцевой. Сергей Лазарев отметил, что девочка растет кокеткой и похожа на маму. Свои комментарии также оставили Анфиса Чехова и Алена Водонаева.