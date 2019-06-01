АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пользователи Сети массово жалуются на сбой в работе Google Play Store
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

«Быстро проходит время»: Светлана Лобода опубликовала свое фото во время беременности

Известная исполнительница Светлана Лобода, несмотря на загруженный график, успевает воспитывать двух дочек. Недавно артистка разместила свое фото, сделанное во время беременности и отметила, как «быстро проходит время».
«Быстро проходит время»: Светлана Лобода опубликовала свое фото во время беременности

Об этом Светлана Лобода рассказала на странице в Instagram. Знаменитость разместила свой снимок, сделанный на одном из последних месяцах беременности. На нем звезда сидит возле умывальника в черных лосинах и топе, сверху на плечи накинута джинсовая куртка. Округлившийся живот говорит о позднем сроке. Данную публикацию артистка подписала так: «Неумолимо быстро проходит время». После этого знаменитость отметила, что «наша Тиля» уже начала бегать, несмотря на свой юный возраст - дочери певицы недавно исполнился год.

Поклонники Светланы Лободы заверили исполнительницу, что беременность ей определенно к лицу. Они пожелали Тильде расти здоровой и радовать мать своим поведением. Среди подписчиков звезды комментарий решил оставить и Максима Галкин. Супруг Аллы Пугачевой по-дружески посмеялся над звездой и отметил, что ее можно назвать смелым человеком, ведь она не побоялась опубликовать подобный снимок в Instagram.

Напомним, Светлана Лобода воспитывает двоих дочерей: 8-летнюю Евангелину и годовалую Тильду. Звезда до сих пор скрывает имя отца своего второго ребенка.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бета-версия EMUI 9.1 появилась в
Apple увеличила лимит на загрузку
«Быстро проходит время»: Светлана
Дочь Алсу передала выигрыш на шоу
Лекарства от изжоги могут привести к
Светлана Бондарчук похвасталась
Ветеринары рассказали, почему коты
Honor выпустил колонку, названную в
Александр Васильев оценил фигуру
Диетолог опровергла миф о вреде молока
Татьяна Арно пожаловалась на тяжелые
NASA начнет отправлять оборудование на
Lady Gaga во время концерта запуталась
Названы лучшие способы экономии топлива
Жасмин впервые за долгое время
Роскомнадзор посоветовал родителям не
Поклонники сравнили Настю Каменских с
Психологи рассказали о ключевых
Наташа Королева отпраздновала 46-летие
Эксперты назвали бренды смартфонов,
«Простительная недостоверность»:
Золотые часы Брюса Ли ушли с молотка за
Диетологи озвучили советы по снижению
"Ничего с собой не делала": Кристина
Отказ от никотина и кофеина может
Юлия Барановская призналась, что
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова
В Сети показали первые фото
Пользователи Сети массово жалуются на
Стала известна новая версия смерти
Просмотреть все новости