«Быстро проходит время»: Светлана Лобода опубликовала свое фото во время беременности

Об этом Светлана Лобода рассказала на странице в Instagram. Знаменитость разместила свой снимок, сделанный на одном из последних месяцах беременности. На нем звезда сидит возле умывальника в черных лосинах и топе, сверху на плечи накинута джинсовая куртка. Округлившийся живот говорит о позднем сроке. Данную публикацию артистка подписала так: «Неумолимо быстро проходит время». После этого знаменитость отметила, что «наша Тиля» уже начала бегать, несмотря на свой юный возраст - дочери певицы недавно исполнился год.Поклонники Светланы Лободы заверили исполнительницу, что беременность ей определенно к лицу. Они пожелали Тильде расти здоровой и радовать мать своим поведением. Среди подписчиков звезды комментарий решил оставить и Максима Галкин. Супруг Аллы Пугачевой по-дружески посмеялся над звездой и отметил, что ее можно назвать смелым человеком, ведь она не побоялась опубликовать подобный снимок в Instagram.Напомним, Светлана Лобода воспитывает двоих дочерей: 8-летнюю Евангелину и годовалую Тильду. Звезда до сих пор скрывает имя отца своего второго ребенка.