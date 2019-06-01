АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пользователи Сети массово жалуются на сбой в работе Google Play Store
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Дочь Алсу передала выигрыш на шоу “Голос. Дети” фонду имени Анжелы Вавиловой

Дочь Алсу решила передать полученные за победу в шоу “Голос. Дети” средства фонду имени Анжелы Вавиловой. Соответствующее заявление сделал представитель организации Владимир Вавилов в рамках благотворительного концерта, организованного по случаю Дня защиты детей.
Дочь Алсу передала выигрыш на шоу “Голос. Дети” фонду имени Анжелы Вавиловой

Указанный фонд предоставляет помощь детям, больным лейкемией. Как отметил председатель, в день победы Микеллы Абрамовой в шоу “Голос. Дети” она подписала договор и передала миллион рублей для помощи больным детям. Финал конкурса транслировался 26 апреля, а за приз соревновались Ержан Максим, представляющий команду Меладзе, и Валерий Кузаков, который находился в составе группы Пелагеи.

Позднее выяснилось, что оператор голосования отметил аномалии, что подтвердила экспертная проверка. Была зафиксирована автоматизированная отправка СМС за Абрамову, что привело к аннуляции голосования. В повторном финале руководитель Первого канала Константин Эрнст назначил победителями всех участников последнего эфира, присвоив им по 1 млн рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Алсу передала выигрыш на шоу
Лекарства от изжоги могут привести к
Светлана Бондарчук похвасталась
Ветеринары рассказали, почему коты
Honor выпустил колонку, названную в
Александр Васильев оценил фигуру
Диетолог опровергла миф о вреде молока
Татьяна Арно пожаловалась на тяжелые
NASA начнет отправлять оборудование на
Lady Gaga во время концерта запуталась
Названы лучшие способы экономии топлива
Жасмин впервые за долгое время
Роскомнадзор посоветовал родителям не
Поклонники сравнили Настю Каменских с
Психологи рассказали о ключевых
Наташа Королева отпраздновала 46-летие
Эксперты назвали бренды смартфонов,
«Простительная недостоверность»:
Золотые часы Брюса Ли ушли с молотка за
Диетологи озвучили советы по снижению
"Ничего с собой не делала": Кристина
Отказ от никотина и кофеина может
Юлия Барановская призналась, что
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова
В Сети показали первые фото
Пользователи Сети массово жалуются на
Стала известна новая версия смерти
Ольга Бузова призналась, что из-за
Диетолог рассказала о диете для
Анфиса Чехова удивила подписчиков новым
Просмотреть все новости