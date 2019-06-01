Дочь Алсу передала выигрыш на шоу “Голос. Дети” фонду имени Анжелы Вавиловой

Указанный фонд предоставляет помощь детям, больным лейкемией. Как отметил председатель, в день победы Микеллы Абрамовой в шоу “Голос. Дети” она подписала договор и передала миллион рублей для помощи больным детям. Финал конкурса транслировался 26 апреля, а за приз соревновались Ержан Максим, представляющий команду Меладзе, и Валерий Кузаков, который находился в составе группы Пелагеи.Позднее выяснилось, что оператор голосования отметил аномалии, что подтвердила экспертная проверка. Была зафиксирована автоматизированная отправка СМС за Абрамову, что привело к аннуляции голосования. В повторном финале руководитель Первого канала Константин Эрнст назначил победителями всех участников последнего эфира, присвоив им по 1 млн рублей.